Tania Kross ontvangt Johannes Vermeerprijs 2023

Mezzosopraan Tania Kross heeft de Johannes Vermeerprijs 2023 ontvangen uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). De Johannes Vermeerprijs is de staatsprijs voor de kunsten. De jury, onder leiding van Marise Voskens, roemt de wijze waarop Kross haar vak uitoefent en de vernieuwende manier waarop ze bruggen bouwt en mensen verbindt.

Staatssecretaris Uslu: “Tania Kross is een rolmodel voor andere makers. Ze heeft deuren geopend, en blijft dat steeds doen. Onder meer door zich binnen het Koninkrijk in te zetten voor muziekeducatie. Zo laat zij de jongere generatie kennismaken met al het moois en meeslepends dat muziek te bieden heeft. En bijna nog belangrijker: ze is ook een groot verbinder, die bruggen bouwt tussen mensen en muziekgenres.”

De jury koos unaniem voor Tania Kross. “Met haar benadering van opera en klassieke muziek omarmt Tania Kross het genre in de volle breedte. Haar stem kent vele dimensies, van ingetogen tot uitbundig. Het gemak waarmee zij zich daarin beweegt duidt op een diepe en zeer persoonlijke repertoirekennis. De jury waardeert haar grote maatschappelijke betrokkenheid, haar welgemeende aandacht voor jongeren en hun talenten, en de verbindende manier waarop zij zich hard maakt voor muziekeducatie.”

Staatsprijs voor de kunsten

De Johannes Vermeerprijs is de staatsprijs voor de kunsten die jaarlijks wordt uitgereikt, en bestaat – naast een bokaal - uit 100.000 euro. De winnaar mag dat besteden aan een speciaal project op zijn of haar werkterrein. De regering heeft de prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Hij kan worden toegekend aan in het Koninkrijk der Nederlanden werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines.

Eerdere winnaars zijn schrijver Arnon Grunberg, beeldend kunstenaar Natasja Kensmil, operaregisseur Pierre Audi, filmmaker Alex van Warmerdam, fotograaf Erwin Olaf, beeldend kunstenaar Marlene Dumas, architect Rem Koolhaas, grafisch ontwerper Irma Boom, componist en regisseur Michel van der Aa, beeldend kunstenaar en filmregisseur Steve McQueen, modeontwerper Iris van Herpen, violiste Janine Jansen, theatermaker Ivo van Hove en fotograaf Rineke Dijkstra.