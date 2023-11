Tolvrije Westerscheldetunnel stap dichterbij

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Van der Maas hebben afspraken gemaakt om de Westerscheldetunnel per 2025 tolvrij te maken voor in ieder geval personenverkeer. Hiermee wordt invulling gegeven aan een langgekoesterde wens van de Zeeuwen. Het kabinet stelt 140 miljoen euro beschikbaar voor het vervroegd tolvrij maken van de tunnel. Vandaag, maandag 20 november, werden deze afspraken officieel beklonken met de ondertekening van een bestuursovereenkomst.

Minister Harbers: “Ik ben heel blij voor de inwoners van Zeeland dat de tunnel per 2025 tolvrij zal zijn. Dit is een langgekoesterde wens van de Zeeuwen en het is mooi dat we die wens nu, in goede samenwerking met de provincie Zeeland, in vervulling kunnen laten gaan.”

Gedeputeerde Van der Maas: “Ik ben erg tevreden over de mooie afspraken die we met het Rijk hebben kunnen maken. Dit is goed nieuws voor de Zeeuwen die jarenlang veel geld moesten uitgeven om door de tunnel te rijden. Een tolvrije Westerscheldetunnel is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid en economie van Zeeland. Ik blijf me onvermoeibaar inzetten om de tunnel ook voor het vrachtverkeer tolvrij te maken.”

Uitvoering

De Provincie Zeeland zal samen met de N.V. Westerscheldetunnel de verdere voorbereidingen treffen richting het daadwerkelijk openen van de tolpoortjes per 2025 en uitvoering geven aan de genomen besluiten. . Het Rijk blijft daar uiteraard bij betrokken. De 140 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt is bedoeld om gemiste tolinkomsten te dekken, die anders door gebruikers in de komende jaren zouden worden betaald. Dit bedrag dekt de gemiste inkomsten tot 2030 als Betalen naar Gebruik voorzien is. Ook over de periode 2030 – 2033 zijn afspraken gemaakt. Met het tolvrij maken van de tunnel voor personenauto’s en motoren is nu een belangrijke stap gezet naar een volledig tolvrije tunnel. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar. Wel hebben het Rijk en de Provincie Zeeland afgesproken zich de komende tijd in te spannen om ook dit vraagstuk op te lossen.

De Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel is in 2003 geopend en verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen en is uitsluitend bestemd voor wegverkeer. Vóór de bouw van de tunnel was hier alleen een verbinding met autoveerdiensten. Deze zijn bij de opening van de tunnel opgeheven. De Westerscheldetunnel is de enige verbinding tussen de eilanden en daarmee belangrijk voor de bereikbaarheid binnen Zeeland. De tunnel wordt geëxploiteerd door N.V. Westerscheldetunnel. De NV was bij de opening in 2003 grotendeels in handen van het Rijk. Sinds 1 juli 2009 is de Provincie Zeeland de enige aandeelhouder. De aanleg van de tunnel is gefinancierd op basis van tolheffing voor de duur van 30 jaar, tot 2033. De gebruikers betalen door betaling van tol de kosten voor de aanleg terug. De laatste jaren is de wens om de tol af te schaffen gegroeid. Het tolvrij maken draagt bij aan de leefbaarheid en de economie in Zeeland. Door de tunnel tolvrij te maken voor personenvervoer per 2025 is de beëindiging van de tolheffing met 8 jaar vervroegd.