Liesje Schreinemacher draagt haar taken over aan Geoffrey van Leeuwen

Met ingang van vandaag is Geoffrey van Leeuwen verantwoordelijk voor de invulling van de portefeuilles Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister van Leeuwen: “Heel mooi dat ik de komende maanden het werk van Liesje Schreinemacher mag voortzetten. Ik kan voortbouwen op de koers die het kabinet al heeft vastgesteld: doen waar Nederland goed in is. Uiteraard vragen de oorlog in Oekraïne en de humanitaire situatie in Gaza de volle aandacht, dus ik ga meteen aan de slag.”