Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in januari voor huishoudens met hoge energierekening en een lager inkomen

Dit is een persbericht van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie gaat in 2024 voor de tweede keer open om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen. In vergelijking met 2023 komen mensen eerder in aanmerking voor hulp: mensen met een laag inkomen (tot 130% sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. In 2023 was dit 10%. Voor mensen met een laag middeninkomen (tot 200% sociaal minimum) ligt deze grens op 10% van het inkomen, in plaats van 13% vorig jaar.

Tevens neemt het Noodfonds meerdere maatregelen om de toegankelijkheid en de dienstverlening te verbeteren. Het Noodfonds wil er zo voor zorgen dat het voor huishoudens gemakkelijker is om een aanvraag te doen en dat de doorlooptijden worden verkort. Het Noodfonds wil er zo voor zorgen dat meer huishoudens in staat zijn om zelfstandig een aanvraag te doen.

In 2023 hebben ruim 50.000 huishoudens steun vanuit het Noodfonds ontvangen. In totaal is er 43,7 miljoen euro uitgekeerd. Energieleveranciers, Budget Energie, Essent, ENGIE, Eneco, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam, en de Rijksoverheid hebben voor komend jaar steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van 60 miljoen euro.

Hoe kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor steun wordt er komend jaar gekeken naar de hoogte van de energierekening ten opzichte van het inkomen. De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.

Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Een huishouden kan een bijdrage aanvragen voor de daaropvolgende 6 maanden.

De exacte voorwaarden zullen bij heropening in januari worden toegelicht.

Aanvragen

Het Noodfonds bereidt sinds de besluitvorming in september van het Rijk en energieleveranciers de heropening voor. De aanvraagprocedure is sindsdien in ontwikkeling. Op de website van het Noodfonds kunnen geïnteresseerden zich alvast aanmelden om direct op de hoogte gesteld te worden zodra het Noodfonds opengaat. Naar verwachting gaat het Noodfonds in de loop van januari 2024 open en kun je een aanvraag doen tot eind maart 2024.