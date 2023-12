Minister-president Rutte bezoekt Bondskanselier Scholz in Berlijn

Minister-president Rutte brengt maandag 11 december 2023 een bezoek aan Berlijn. Hij heeft hier een ontmoeting met bondskanselier Scholz, brengt een bezoek aan de Duitse Bondsraad en gaat in gesprek met studenten van de Hertie School of Governance.

Het bezoek aan Berlijn start op de Hertie School of Governance, waar minister-president Rutte een korte toespraak geeft en vragen beantwoordt van internationale studenten over de geopolitieke ontwikkelingen en de rol van Europa.

Aansluitend wordt minister-president Rutte ontvangen door bondskanselier Scholz. Tijdens een gesprek en een werklunch spreken zij in aanloop naar de Europese Raad over actuele onderwerpen, zoals het uitbreidingsproces van de EU en de Europese begroting. Ook de oorlog in Oekraïne en de situatie in Israël en Gaza zijn belangrijke gespreksonderwerpen.

Het bezoek aan Berlijn wordt afgesloten bij de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien Duitse deelstaatregeringen. Minister-president Rutte spreekt hier met de huidige Bondsraadvoorzitter Schwesig en enkele andere premiers van Duitse deelstaten.