Hülya Gülbahar ontvangt Mensenrechtentulp

De Mensenrechtentulp is dit jaar toegekend aan Hülya Gülbahar, een feministische advocaat uit Turkije en oprichter van Equality Watch Women's Group (EŞİTİZ) en het Women's Platform for Equality Türkiye (EŞİK). Minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken reikte de prijs op 14 december uit in het Vredespaleis.

De Mensenrechtentulp

De Mensenrechtentulp wordt jaarlijks uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensenrechtenverdedigers te steunen in het werk dat ze doen: het belichten, beschermen en verbeteren van mensenrechten in de wereld. De winnaar van de Mensenrechtentulp ontvangt een tulpvormig bronzen beeld en een geldbedrag, waarmee de winnaar het mensenrechtenwerk kan voortzetten en eventueel verder uitbouwen.

Minister Bruins Slot: “Mensenrechten zijn een van de belangrijkste middelen die wij tot onze beschikking hebben om de grote problemen van de tijd aan te pakken: denk aan oorlog, armoede, klimaatverandering. Maar zonder actie zijn mensenrechten alleen maar woorden en zinnen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat weten de genomineerden voor de Mensenrechtentulp maar al te goed. Met hun tomeloze inzet maken deze mensenrechtenverdedigers daadwerkelijk het verschil voor mens en maatschappij.”

Het werk van Hülya Gülbahar

Hülya Gülbahar is een feministische advocaat die al meer dan 40 jaar bijdraagt aan de vrouwenrechtenbeweging en de verdediging van mensenrechten in Turkije. Gülbahar richtte Equality Watch Women's Group (EŞİTİZ) en het Women's Platform for Equality Türkiye (EŞİK) op. Beide organisaties brengen juridische analyses van wetsvoorstellen of -wijzigingen uit rondom vrouwen en LHBTIQ+ thema’s, voeren bewustwordingscampagnes uit over bijvoorbeeld bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en houden zich bezig met sociale mobilisatie van de Turkse feministische beweging.

“Al meer dan 40 jaar zet Hülya Gülbahar zich in voor vrouwenrechten in Turkije. Ze bestrijdt onrecht met robuuste juridische expertise en met een invloedrijk netwerk – dat voornamelijk uit vrouwen bestaat – waar men niet omheen kan. En met groot succes. Door mensen zoals Hülya worden de stemmen die opgaan voor mensenrechten gehoord. Dat verdient onze steun”, aldus minister Bruins Slot.

Andere genomineerden

De andere twee genomineerden voor de Mensenrechtentulp waren Julienne Baseke en Claudelice dos Santos. Julienne Baseke zet zich als journalist en mensenrechtenverdediger in voor vrouwenrechten in de Democratische Republiek Congo (DRC). Als journalist richtte ze de organisatie South Kivu Association of Women in the Media op om de zichtbaarheid en participatie van vrouwen binnen de mediasector van de DRC te vergroten.

Claudelice dos Santos, een mensenrechten- en milieuactivist uit het Amazonegebied, is de oprichter van het Ze Claudio e Maria Institute dat zich richt op de bescherming van inheemse land-, milieu- en mensenrechtenverdedigers door het bieden van een veilige opvangplek.