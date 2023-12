Meerderheid Nederlanders positief over luchtvaart, steun voor krimp

Een meerderheid van de Nederlanders is positief over de luchtvaart, maar dat aantal neemt wel af. Daarnaast zijn er nog steeds meer voorstanders van krimp, dan van groei. Dat blijkt uit het onderzoek naar het draagvlak voor de luchtvaart , dat het ministerie elk jaar laat uitvoeren.

Sinds 2018 wordt jaarlijks onderzocht hoe Nederlanders over luchtvaart denken. Afgelopen jaar stond twee derde van de Nederlanders positief tegenover de luchtvaart, ten opzichte van 71 procent een jaar eerder. Dit percentage is dalende sinds de metingen in 2018 begonnen.

De steun voor krimp neemt al een aantal jaren toe, hoewel het in 2023 (47 procent) iets minder was dan in 2022 (52 procent). Het is ruim meer dan de steun voor groei (17 procent), of het aantal mensen dat het huidige aantal vluchten van en naar Nederland goed vindt (29 procent).

Veruit de meeste Nederlanders , bijna acht op de tien, zijn positief over het verduurzamen van de luchtvaart, waardoor vliegtuigen minder vervuilend worden. Ook de inzet van schonere brandstoffen kan op brede steun rekenen onder de bevolking

Maatregelen die vliegen duurder maken kunnen op minder enthousiasme rekenen. Ruim vier op de tien Nederlanders vindt het een goed idee om de klimaatschade van vluchten volledig te compemnseren via hogere ticketprijzen. Nog minder steun is er voor een hogere vliegtaks op een tweede vliegreis binnen een jaar (38 procent), of een hogere vliegtaks voor lange afstanden dan voor korte vluchten (29 procent).

Vliegschaamte lijkt geen rol van betekenis te spelen bij Nederlanders. Slechts één op de tien ondervraagden gaf aan zich schuldig te voelen of te schamen over een vliegreis.

Meer informatie?

Neem contact op met Richard Funnekotter (woordvoerder IenW): 06 8398 5530