5,5 procent maximale huurverhoging vrije sector vanaf 1 januari 2024

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt. De toegestane huurverhoging geldt voor woningen in de vrije sector: zelfstandige woningen, studio’s en appartementen. Het maximum geldt ook voor ligplaatsen van woonboten. Het definitieve percentage waarmee de gereguleerde huren vanaf 1 juli 2024 mogen stijgen, wordt later in december bekendgemaakt.

Berekening percentage

In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. Bij het laagste percentage mogen verhuurders 1% optellen. De inflatie (CPI) van december 2022 tot december 2023 was 4,5%. De CAO-loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 is 5,8%. Daarom wordt in 2024 met het lagere inflatiepercentage gerekend.



Voorstel voor verlenging maximering

Het moment waarop huurders in de vrije sector de jaarlijkse huurprijsverhoging gaan merken, is doorgaans afhankelijk van de ingangsdatum van hun huurcontract. De toegestane huurverhoging van 5,5% geldt van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024. Op 1 mei 2024 loopt de wet die de maximering regelt af. Minister Hugo de Jonge werkt aan een voorstel om huurders in de vrije sector ook na 1 mei te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen. Huurders in de vrije sector worden zonder verlenging van de maximering na 1 mei 2024 niet meer beschermd.