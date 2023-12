Europese Unie (EU) neemt twaalfde sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 18 december 2023 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen. De nieuwe sancties zijn onder andere gericht tegen de Russische militaire industrie, cyber-toeleveranciers van de Russische inlichtingendiensten en invoer van Russische diamanten. Ook zijn er nieuwe maatregelen tegen het omzeilen van sancties.

Heeft u informatie over de omzeiling van sanctiemaatregelen? Meld dit bij de overheid. Bijvoorbeeld met de EU sanctions whisteblower tool of bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), via het telefoonnummer 088-1551661. Meer informatie op de website van FIOD.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale annexatie van Oekraïens grondgebied. De sancties blijven nodig om maximale druk uit te oefenen op Rusland, om de agressie in Oekraïne te beëindigen. Sancties maken het onder andere moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

Verder aanpakken van de Russische militaire industrie

De EU legt meer sancties op tegen de Russische wapenindustrie. Ook Nederland heeft zich hier in onderhandelingen sterk voor gemaakt. De nieuwe maatregelen:

Nieuwe personen en entiteiten zijn op de sanctielijst gezet.

Aanvullende verboden op de export van producten naar Rusland. Het gaat om goederen die bijdragen aan de ontwikkeling van de Russische defensie-industrie, zoals onderdelen van drones.

Bestrijden van kwaadwillende Russische cyberoperaties

De EU zet zich ook in om kwaadwillende Russische cyberoperaties tegen Oekraïne te bestrijden, door in dit nieuwe pakket sancties op te leggen aan cyber-toeleveranciers van de Russische inlichtingendiensten.

Uitbreiding verboden op import van Russische producten

Er komt in heel de EU onder andere een verbod op de import, aankoop of overdracht van Russische niet-industriële diamanten. En de invoer van andere goederen – zoals ruwijzer, koperdraad, folie en pijpleidingen – die Rusland veel inkomsten opleveren en daarmee de voortzetting van de agressieoorlog tegen Oekraïne mogelijk maken.

Extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties

De EU neemt extra maatregelen om personen en organisaties die sancties omzeilen aan te pakken. Onder andere:

Nieuwe toevoegingen aan de lijst van organisaties waarvoor exportbeperkingen gelden.

Aanscherping in het handhaven van het olieprijsplafond. Onder andere met verbeteringen aan de procedure waarmee Westerse dienstverleners moeten bewijzen onder het plafond te blijven.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Daarnaast zorgen exportbeperkingen ervoor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips. Lees meer over de gevolgen van de sancties voor de Russische economie.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.

Nederlandse uitvoering sancties

Meer weten over de sancties en hoe Nederland die uitvoert? Bekijk de pagina sancties tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland).