Minister Yeşilgöz tekent uitleveringsverdrag met Marokko

Nederland en Marokko versterken de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft vandaag met de minister van Justitie van Marokko, Abdellatif Ouahbi, een bilateraal uitleveringsverdrag ondertekend. Met behulp van dit verdrag wordt de samenwerking in de strijd tegen internationale (drugs)criminaliteit verder versterkt.

,,Georganiseerde misdaad kent geen grenzen. Internationale criminele netwerken gaan meedogenloos te werk om hun illegale praktijken met wapens-, drugs- en mensenhandel verder te brengen. Razendsnel verleggen criminelen hun smokkelroutes en wordt illegaal verdiend geld weggezet in het buitenland om wit te wassen. De wereld wordt elke dag kleiner. Ook voor onze opsporingsdiensten, die internationaal steeds nauwer samenwerken met andere landen om te voorkomen dat criminelen zich veilig wanen over de grens. Met dit uitleveringsverdrag versterken we de goede relatie die we met Marokko hebben opgebouwd en voeren we de gezamenlijke strijd tegen de internationale georganiseerde misdaad verder op’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Met het bilaterale uitleveringsverdrag met Marokko kunnen verdachten en veroordeelde personen makkelijker worden uitgeleverd voor een strafproces of voor het ondergaan van een reeds opgelegde straf. Door het verdrag wordt het aantal feiten waarop uitlevering tussen beide landen mogelijk is, verbreed en zijn specifieke afspraken gemaakt over procedures, zodat er meer en efficiëntere samenwerking mogelijk is. Het uitleveringsverdrag zal voor de zomer komend jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

In 2010 is al een bilateraal verdrag gesloten tussen Nederland en Marokko over wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Sindsdien is het rechtshulpverkeer gegroeid. Hierbij gaat het onder meer afspraken over het verkrijgen van bewijs en het horen van verdachten en getuigen. Ook kan er beslag worden gelegd en verder onderzoek worden gedaan naar bankrekeningen, goederen en winsten die afkomstig zijn uit illegale praktijken. De samenwerking tussen opsporingsdiensten van beide landen kreeg dit jaar een extra impuls toen is begonnen met de onderhandelingen over een uitleveringsverdrag. Zo is vandaag afgesproken om verder te praten over versterking van de aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. Op die manier kunnen criminele netwerken verder worden blootgelegd en opgerold.