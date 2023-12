Minister Van Leeuwen bij grenspost Rafah: 25 miljoen euro extra voor noodhulp aan Gaza

Nederland trekt 25 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan Palestijnse burgers in Gaza. Dat maakte minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in Egypte bekend tijdens een bezoek aan de grenspost bij Rafah. Van Leeuwen is daar samen met minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Het geld zal worden aangewend voor voedsel, water, medische zorg en brandstof voor elektriciteit en verwarming. Van de extra steun is 15 miljoen euro bestemd voor hulpverlening door het Rode Kruis en Rode Halve Maan en 10 miljoen voor de VN-organisatie UNRWA.

Minister Van Leeuwen: ‘De situatie in Gaza is schrijnend en de noden zijn enorm. Heel belangrijk om van de Egyptische autoriteiten en betrokken hulporganisaties te horen wat de knelpunten zijn. Mijn drie prioriteiten zijn volledige toegang voor humanitaire hulp, substantieel meer hulp inclusief de broodnodige brandstof voor de mensen in Gaza, en de veiligheid van hulpverleners in Gaza. Alle inzet van het kabinet is daarop gericht.’

De ministers spraken bij de grenspost bij Rafah met vertegenwoordigers van de Egyptische Rode Halve Maan. Het overgrote deel van de internationale noodhulp wordt nu bij Rafah verzameld. Mede dankzij aanhoudende Nederlandse diplomatieke inspanningen wordt nu ook humanitaire hulp via de grensovergang Kerem Shalom toegelaten. Kerem Shalom is volgens de VN de enige grensovergang die erop is toegerust snel vrachtwagens door te kunnen laten, mede dankzij de scanners die Nederland jaren geleden heeft gedoneerd.

Het kabinet zegde eerder al 25 miljoen euro extra toe voor humanitaire hulp aan Gaza. De aanvullende bijdrage van 50 miljoen euro in totaal komt bovenop de 51 miljoen euro die Nederland dit jaar voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp aan de Palestijnen heeft uitgetrokken.

Minister Van Leeuwen reist na zijn bezoek aan Egypte door voor een bezoek aan Israël en de Palestijnse Gebieden. Ook daar staat de humanitaire situatie in Gaza hoog op de agenda.