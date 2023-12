Start internetconsultatie experimenten voor het eerder signaleren van betalingsachterstanden

Verschillende instanties willen experimenteren met mogelijkheden om gemeenten beter en sneller in te lichten op het moment dat mensen betalingsachterstanden oplopen. Door gegevensdeling mogelijk te maken zijn gemeenten sneller in staat huishoudens met schulden te signaleren en te voorkomen dat mensen flink in de problemen komen. Het gaat in deze experimenten om betaalproblemen bij de eigen bijdragen voor een voorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz), en om hypotheekachterstanden. Om dit mogelijk te maken moet de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening aangepast worden. Via een internetconsultatie kunnen mensen de komende weken reageren op dit voorstel.