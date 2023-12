Defensie stelt eerste 18 F-16-jachtvliegtuigen beschikbaar voor Oekraïne

Nederland stelt 18 F-16-jachtvliegtuigen beschikbaar aan Oekraïne. Dat meldt minister Ollongren van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer. Met dit besluit kan personeel en budget worden toegewezen om de toestellen gereed te maken voor levering.

Voor de uitvoer van militaire goederen geldt een vergunningsplicht, om ongewenst eindgebruik tegen te gaan. Dat geldt ook voor deze F-16’s. Buitenlandse Zaken toetst de toestellen daarom aan de criteria van de Europese Unie voor de export van wapens. Op basis daarvan besluit de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of een exportvergunning wordt verleend.

Naast deze vergunningverlening is er nog een aantal criteria waaraan voldaan moet zijn, voordat de toestellen daadwerkelijk geleverd kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over opgeleid Oekraïens personeel en geschikte infrastructuur in Oekraïne.

Het besluit is mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.