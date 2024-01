Stilstaan bij de Holocaust in januari

27 januari is het International Holocaust Memorial Day. Daarom kun je de hele maand januari leren over de Holocaust. Bijvoorbeeld tijdens een lezing, herdenking of museumbezoek. Op de nieuwe website www.leeroverdeholocaust staat een overzicht van de activiteiten. Komende weken wordt hier via een publiekscampagne de aandacht op gevestigd.

Vergroot afbeelding Beeld: NCAB

De campagne Leer over de holocaust is een initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) in samenwerking met Anne Frank Stichting, Centraal Joods Overleg, CIDI, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Joods Cultureel Kwartier, Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, Na de Oorlog, Nationaal Comité 4 en 5 mei en Nationaal Monument Kamp Vught. In 2025 is het 80 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Met de campagne willen deelnemende organisaties elkaar versterken en meer jongeren en hun leraren en ouders bereiken.

Uit onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting bleek dat in 2022 14% van de docenten in het voortgezet onderwijs werd geconfronteerd met ontkenning of bagatellisering van de Holocaust. 42% van hen was getuige van antisemitische incidenten in de klas.

Eddo Verdoner (NCAB): ‘Onderwijs over deze zwarte periode uit de geschiedenis is een belangrijk vorm van preventie tegen antisemitisme. Die kennis maakt de samenleving weerbaar tegen antisemitisme, uitsluiting en haat.’

Ga voor meer informatie naar www.leeroverdeholocaust