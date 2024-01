Nieuwe burgemeester in Heeze-Leende

T.M. (Teun) Heldens is benoemd tot burgemeester van de gemeente Heeze-Leende. De benoeming gaat in op 1 februari 2024.

De heer Heldens (30 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel zelfstandig ondernemer in de ICT-handel en overheidsadvisering.

Op dit moment is Paul Verhoeven (VVD) burgemeester van Heeze-Leende.