Marineschip keert terug uit Midden-Oosten

Zr.Ms. Holland keert terug naar Nederland vanuit het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Dat laat minister Kajsa Ollongren de Kamer vandaag weten. Het marineschip vaart daar sinds november om te helpen bij mogelijke evacuaties of humanitaire hulp aan Gaza.

Ollongren noemt de situatie in het Midden-Oosten onverminderd zorgelijk. De toestand aan de grens tussen Israël en Libanon is zeer fragiel. Het risico op verdere uitbreiding van het conflict in de regio is aanwezig, schijft ze. Daarnaast heeft de bevolking van Gaza op grote schaal onmiddellijke, veilige en ongehinderde humanitaire hulp nodig.

Nederland is voorbereid op verschillende scenario’s en houdt de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten, aldus de minister.



In Nederland blijft een joint taskforce met 2 C-130 Hercules-transportvliegtuigen paraat staan om snel in actie te komen in het geval van een mogelijke evacuatie. Eerder was dat op Cyprus. Een klein team militairen is nog op het eiland voor logistieke doeleinden. Zo zijn eenheden snel in te zetten mocht dat nodig zijn.

Caribisch gebied

Ollongren meldt verder dat er de komende tijd geen stationsschip beschikbaar is voor het Caribisch gebied. Hiervoor stond Zr.Ms. Holland namelijk gepland. Vanaf medio april kan ‘de West’ weer rekenen op een marineschip. Voor onverwachte situaties of calamiteiten houdt Defensie een eenheid in Nederland achter de hand. Ook zijn eenheden die permanent in het Caribisch gebied zijn gestationeerd beschikbaar voor inzet.