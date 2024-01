Rutte bezoekt mariniers in Bosnië en Herzegovina

De Nederlandse mariniers in Bosnië en Herzegovina kregen gisteren bezoek van demissionair premier Mark Rutte. De ontmoeting was onderdeel van een 2-daagse reis. Rutte deed ook Srebrenica en Kroatië aan.

De premier kreeg van de Nederlandse troepen die deelnemen aan de missie Eufor Althea een ontvangstceremonie op kamp Butmir in Sarajevo. Rutte dineerde er onder meer met de militairen.

Bij de missie Eufor Althea levert Nederland samen met 20 andere landen een bijdrage aan de stabiliteit op de Westelijke Balkan. Tussen de verschillende etnische groepen in Bosnië en Herzegovina zijn veel spanningen. Rusland probeert deze onrust te gebruiken om de invloed in het land te vergroten.

Nederland stuurde oktober vorig jaar 150 militairen voor 1 jaar naar Bosnië en Herzegovina voor een bijdrage aan de EU geleide militaire missie.

Kranslegging in Srebrenica

Rutte bracht verder per helikopter een bezoek aan de begraafplaats in Screbrenica. Hij legde daar een krans.

In het naastgelegen herdenkingscentrum ging hij in gesprek met de Moeders van Srebrenica. Dit zijn nabestaanden van de genocide die in 1995 plaatsvond in het gebied.