Minister Ollongren bezoekt troepen rond Middellandse Zee

Minister van Defensie Kajsa Ollongren bezocht afgelopen week Irak, Israël, de Palestijnse Autoriteit en Egypte. De situatie in het Midden-Oosten is zeer fragiel. De minister sprak met het aanwezige defensiepersoneel dat zich in de regio inzet voor veiligheid en stabiliteit. Ook ontmoette zij haar collega’s in de verschillende landen. Zij onderstreepte in deze gesprekken het belang van internationale samenwerking om tot de-escalatie te komen.

De aanwezigheid van Nederlandse troepen in het Midden-Oosten neemt dit jaar sterk toe. Nederland versterkt sinds deze maand de NAVO-missie (NMI) met een infanteriecompagnie met ondersteuning. Het gaat in totaal om 145 militairen die force protection leveren voor de adviseurs die actief zijn binnen de missie. NMI is een non-combat missie gericht op advisering van de Iraakse veiligheidsinstellingen. In Irak ontmoette de minister Nederlandse militairen. Ollongren: “Ik heb veel waardering voor de inzet van onze militairen ter plaatse, juist nu het in deze regio onrustig is. In mijn gesprekken met onze mensen ging het over de werkomstandigheden, maar ook over missievoorbereiding en materieel. Belangrijk dat de militairen hun werk veilig en goed kunnen doen.” De minister sprak met de Iraakse premier Sudani en de Iraakse minister van Defensie over de rol van Nederland bij NMI en de toekomst van de samenwerking met Irak.

Gaza

Minister Ollongren ging in Jeruzalem in gesprek met het Nederlandse militaire en civiele personeel die actief zijn in USSC en UNTSO. Zij vertelden hoe hun werkzaamheden door het conflict in Gaza wordt beïnvloed, bijvoorbeeld op de Westelijke Jordaanoever en in het grensgebied met Libanon. Zij blijven hun werk met moed en creativiteit uitvoeren.

Ollongren sprak in Tel Aviv indringend met haar Israëlische counterpart Gallant over de gevolgen van de verschrikkelijke terroristische aanslagen van 7 oktober. Al meer dan 100 dagen woedt er een oorlog tussen Israël en Hamas. “Te veel onschuldige burgers zijn omgekomen. Het is aan Israël het aantal burgerslachtoffers in Gaza te beperken door gerichte aanvallen tegen Hamas. De humanitaire hulp moet sneller en ongehinderd naar de noodlijdende bevolking van Gaza”, aldus minister Ollongren.

Een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze, vrijlating van de gijzelaars en meer humanitaire hulp zijn nu belangrijke stappen richting een duurzame oplossing voor dit vreselijke conflict. Zowel de Israëlische als Palestijnse bevolking heeft het recht om in veiligheid te leven.

De minister bezocht verder de minister van Binnenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah. Samen spraken zij over de zorgelijke ontwikkelingen in de Palestijnse gebieden en de versterking van de Palestijnse veiligheidssector via USSC.