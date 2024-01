Nederland bevriest bijdragen UNRWA

Van Leeuwen wacht de uitkomsten van het onderzoek af. In de tussentijd gaat er geen geld meer naar UNRWA, ook niet bij nieuwe verzoeken vanwege de situatie daar.



‘Deze beschuldigingen zijn te ernstig. We moeten nu eerst precies weten wat er uit het onderzoek komt en welke stappen de Verenigde Naties nemen. Nederland zal via andere wegen humanitaire hulp blijven bieden aan de burgerbevolking in Gaza’, zegt de minister.