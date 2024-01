Nieuwe burgemeester in Olst-Wijhe

S.A.E. (Sietske) Poepjes is benoemd tot burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe. De benoeming gaat in op 27 februari 2024.

Mevrouw Poepjes (44 jaar) is lid van de CDA. Zij was tot juli 2023 gedeputeerde in de provincie Fryslân.

Op dit moment is Yvonne van Mastrigt (PvdA) waarnemend burgemeester van Olst-Wijhe.