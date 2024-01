Kabinet investeert € 22 miljoen in leven lang ontwikkelen vanuit Groeifonds

Minister Dijkgraaf (OCW) steekt in totaal ruim € 22 miljoen in projecten voor leven lang ontwikkelen (LLO). Het gaat om 17 subsidieaanvragen die in deze eerste subsidieronde zijn goedgekeurd. Het geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds voor de zogeheten LLO-Katalysator. Het gaat om 11 grote projecten met een subsidie van maximaal € 2 miljoen en 6 kleine projecten met een maximale subsidie van € 125.000. In de projecten is specifiek aandacht voor de energie- en grondstoffentransitie.

Minister Dijkgraaf: “Iedereen verdient een kans om mee te doen in het snel veranderende bedrijfsleven. Want blijven leren en groeien vormen de motor van een innovatieve arbeidsmarkt. Het is geweldig om te zien dat deze projecten niet alleen mogelijkheden bieden om bij te leren en van carrière te veranderen, maar ook bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld.”

Leven lang ontwikkelen en het bedrijfsleven

De subsidieaanvragen zijn gericht op samenwerkingen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, specifiek als het gaat om opleiden van vakmensen voor de transitie naar schonere energie en grondstoffen. Hiermee geven de projecten een impuls aan het samen innoveren, leren, scholen en werken van onderwijs en bedrijfsleven. Het versnelt ook het ontwikkelen van de juiste vaardigheden voor de vraag van de regionale arbeidsmarkt, met name door de inzet van om- en bijscholing.

Zo heeft het samenwerkingsverband onder leiding van mbo-instelling Summa College in Eindhoven subsidie gekregen om aanpak in te voeren voor Leven Lang Ontwikkelen. Dit omvat een Summa-brede aanpak waarbij alle scholen voor onderwijsaanbod zorgen die aansluit op het bedrijfsleven.

Daarnaast ontvangt het samenwerkingsverband onder leiding van Hogeschool Saxion in Twente een subsidie om bij te dragen aan meer geschoolde professionals die de juiste vaardigheden hebben om aan de energietransitie te werken. Daarbij wordt extra ingezet op digitalisering in de bouwsector, door op 5 locaties de samenwerking tussen werkgevers, opleidingsbedrijven en kennisinstellingen te verbeteren.

Subsidierondes

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds heeft het kabinet bekendgemaakt dat het bijna € 400 miljoen investeert in het Groeifonds voorstel ‘de Nationale LLO-Katalysator’. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in juli 2023 2 subsidieregelingen gepubliceerd met meerdere aanvraagronden. Op 1 april opent de tweede aanvraagronde voor beide subsidieregelingen.

