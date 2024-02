Minister Bruins Slot bezoekt Irak

Minister Bruins Slot brengt op maandag 5 en dinsdag 6 februari een bezoek aan Irak. Ze spreekt daar met de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Hussein, en de minister-president Al Sudani over onder de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Ook brengt de minister een bezoek aan de Nederlandse troepen in Bagdad.

De bilaterale relatie en de veiligheidssituatie in de regio zijn een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de bilaterale ontmoeting tussen Bruins Slot, haar Iraakse collega minister Hussein en de premier Al Sudani. Ze bespreken onder meer het conflict tussen Israël en Hamas, de situatie op de Rode Zee, en de laatste ontwikkelingen in Irak en de regio.

Na de bilaterale ontmoeting bezoekt Bruins Slot de compound van de NAVO Missie in Irak en de anti-ISIS missie Operation Inherent Resolve. Nederland doet mee aan deze missies met militairen en civiel experts. Daarmee draagt Nederland actief bij aan de stabiliteit en veiligheid in Irak en de wijdere regio. Dat is ook in het belang van Nederland en de EU.



Vanaf mei zal Nederland de NAVO-missie leiden en coördineren met een force commander.