Verklaring van ministerie van JenV over spoedoverleg met politie en OM over boerenprotestacties

De minister van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar MInisterie (OM) hebben vanochtend spoedoverleg gehad over de boerenprotestacties van de afgelopen dagen, de snelwegblokkades door Extintion Rebellion en protesten waarbij verwerpelijke leuzen worden gescandeerd.

De maat is vol: dit is geen demonstreren, dit zijn geen protesten, dit zijn illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven. Daar komen de actievoerders niet mee weg. Het OM en de politie treden in samenwerking met het bevoegd gezag stevig op en nemen ook de mogelijkheden voor beboeten en vervolgen achteraf daarin mee. De identiteitsgegevens worden vastgesteld en geregistreerd. Het OM heeft de indruk dat maandagavond ernstige strafbare feiten zijn begaan. Er zijn inmiddels twee personen aangehouden. Deze acties ondermijnen het draagvlak voor het demonstratierecht. Van het demonstratierecht mag geen misbruik worden gemaakt.

Maandagavond zijn er verschillende snelwegen zijn geblokkeerd, er is met landbouwvoertuigen op de snelweg gereden, er is vuurwerk afgestoken en er zijn branden gesticht. Dit levert gevaarlijke situaties op voor weggebruikers en hulpverleners. Er is samen teruggekeken op de acties, de handhaving en de mogelijke vervolging van de actievoerders die zich ernstig hebben misdragen.

Gisteren is een nationaal staf grootschalig bijzonder optreden gestart. Dit betekent dat de politie zich landelijk prepareert om snel de inzet en politiecapaciteit te kunnen verdelen en op deze manier zo effectief mogelijk op te treden, ook bij eventuele toekomstige incidenten waarbij sprake is van dergelijke strafbare feiten. In de komende periode zal er zoveel als mogelijk direct worden opgetreden tegenover actievoerders die misdrijven plegen. Als dat niet anders kan worden zij achteraf beboet en vervolgd.