Nieuwe burgemeester in Castricum

B.A. (Ben) Tap is benoemd tot burgemeester van de gemeente Castricum. De benoeming gaat in op 28 maart 2024.

De heer Tap (54 jaar) is lid van D66. Hij is momenteel directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. Op dit moment is Karen Heerschop waarnemend burgemeester van Castricum.