Projectprocedure nieuwe kerncentrales van start

Geïnteresseerden vanaf 23 februari uitgenodigd om mee te denken Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van twee kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt geïnteresseerden tussen 23 februari en 4 april uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales.

Onderzoek

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en iedereen die dat wil kan meedenken over de te onderzoeken locaties en omgevingseffecten voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Als de ideeën voldoen aan de randvoorwaarden die beschreven staan in het voornemen, zal het ministerie in de volgende stap van de projectprocedure onderzoeken of deze locaties potentieel geschikt zijn. De bestaande ‘waarborglocaties’ worden in ieder geval onderzocht. Dit zijn Borssele/Vlissingen (het Sloegebied), en Maasvlakte I (de haven van Rotterdam).

Naast het voornemen voor de nieuwbouw wordt ook een voorstel voor participatie gepubliceerd, waarin het ministerie beschrijft hoe zij geïnteresseerden en omwonenden in de toekomst zal betrekken bij de projectprocedure. Geïnteresseerden kunnen hierbij aangeven op welke manieren zij bij de volgende stappen betrokken willen worden.

Projectprocedure

Het ‘voornemen en voorstel voor participatie’ is een formeel onderdeel van de projectprocedure voor projecten van nationaal belang. Op basis van een zorgvuldige procedure zal het kabinet in 2025 een definitief besluit over de locatie nemen. De projectprocedure is een van de vier werksporen die nodig zijn om een definitief besluit te nemen en de aanbesteding te starten. Eerder zijn de eerste technische haalbaarheidsstudies, marktconsultatie en eerste stappen voor het Rijk-Regiopakket gestart.

Reageren en meer informatie

Reageren kan vanaf 23 februari tot en met 4 april 2024 via www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales.

De Rijksoverheid organiseert verschillende informatieavonden en een webinar voor geïnteresseerden. Meer informatie is te vinden op www.overkernenergie.nl/informatieavonden