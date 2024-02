Bedrijven en minister Adriaansens naar digitale technologiebeurs MWC

Bijna 100 Nederlandse bedrijven van startup tot grootbedrijf, kennisinstellingen en overheden nemen van 26 tot en met 29 februari 2024 deel aan het Mobile World Congress (MWC) in het Spaanse Barcelona. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bezoekt het evenement op maandag 26 februari. MWC is het grootste mondiale evenement op het gebied van digitale technologieën en -infrastructuur. Bedrijven presenteren er hun producten en diensten aan internationale partners en investeerders.

De deelnemende bedrijven zijn op de beurs verzameld in een NL-Paviljoen. Zestien Nederlandse startups zijn bovendien gezamenlijk aanwezig op het evenement Four Years From Now (4FYN) waar zij hun nieuwste innovaties op het gebied van bijvoorbeeld cyber security, eHealth, kunstmatige intelligentie, 6G, apps en cloudtoepassingen laten zien. Het Mobile World Congress is sinds 1987 de grootste vakbeurs op dit gebied met jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Meer dan 2.000 bedrijven zijn in totaal aanwezig in Barcelona en maken daar afspraken over samenwerkingen en investeringen.

Minister Adriaansens heeft naast bezoeken aan Nederlandse bedrijven in het paviljoen ook gesprekken met diverse internationale bedrijven, investeerders en andere ministers die verantwoordelijk zijn voor digitale economie en -infrastructuur.