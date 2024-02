Europese Unie (EU) neemt dertiende sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 23 februari 2024 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. De nieuwe sancties zijn onder andere gericht tegen personen en bedrijven in de Russische militaire industrie, Russische cyberoorlogsvoering en personen en organisaties die betrokken zijn bij de ontvoeringen van Oekraïense kinderen. Ook komen er extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties. Heeft u informatie over de omzeiling van sanctiemaatregelen? Meld dit bij de overheid. Bijvoorbeeld met de EU sanctions whisteblower tool of bij de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), via het telefoonnummer +3188-155 16 61. Meer informatie op de website van FIOD.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren, en om de mogelijkheden van Rusland te ondermijnen om de oorlog in Oekraïne voort te zetten. Sancties maken het onder andere moeilijker voor Rusland om de oorlog te bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

194 nieuwe personen en organisaties op de sanctielijst

Met dit nieuwe sanctiepakket zijn nog eens 194 personen en organisaties op de sanctielijst gezet. Dat betekent bijvoorbeeld dat hun eventuele tegoeden of bezittingen in EU-landen worden bevroren. De nieuwe toevoegingen aan de sanctielijst zijn onder andere:

bedrijven binnen het Russische militair-industrieel complex;

personen en bedrijven die betrokken zijn bij Russische cyberoorlogsvoering;

personen en bedrijven die betrokken zijn bij wapenleveranties aan Rusland uit Noord-Korea;

personen en organisaties in Rusland, Belarus en de bezette Oekraïense gebieden die betrokken zijn bij de ontvoeringen van Oekraïense kinderen.

Exportbeperkingen vanwege sanctie-omzeiling

EU-landen leggen ook exportbeperkingen op aan 27 bedrijven die betrokken zijn bij het omzeilen van sancties, waaronder 11 buiten Rusland. De overige bedrijven komen uit China, India, Kazachstan, Thailand, Turkije, Servië en Sri Lanka. Ook komen er in de EU meer beperkingen op de export van goederen die kunnen bijdragen aan de Russische militaire industrie, zoals transformatoren.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt € 90 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren.

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.

Nederlandse uitvoering sancties

Meer weten over de sancties en hoe Nederland die uitvoert? Bekijk de pagina sancties tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland).