Nederland sluit tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

Nederland sluit binnenkort een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne voor de komende tien jaar. Deze overeenkomst is een signaal van het kabinet dat Nederland Oekraïne voor langere tijd wil steunen op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid. Hiermee helpt Nederland Oekraïne zich te verdedigen tegen Rusland.

Minister Bruins Slot: “Onze eigen veiligheid is nauw verbonden met de veiligheid van Oekraïne. Wij mogen geen dag vergeten dat de dappere strijd die de Oekraïners dag in dag uit voeren in hun land ook ons aangaat. Oekraïne moet ervan op aan kunnen dat zij op ook op de langere termijn op onze steun kunnen rekenen. Dat is ook een krachtig signaal richting Rusland: het westen is standvastig. Zonder westerse steun zal het Oekraïne dat wij nu kennen ophouden te bestaan, zal de Russische dreiging nog dichterbij komen, en zal de stabiliteit en veiligheid op ons continent serieus onder druk komen te staan.”

Nederland maakte tijdens de NAVO-top in Vilnius op 12 juli 2023 bekend om, net als de G7, met Oekraïne afspraken te gaan maken over veiligheid, zogeheten veiligheidsarrangementen. Sindsdien is Nederland met Oekraïne in gesprek om hier invulling aan te geven. De veiligheidsovereenkomst bevat onder meer afspraken op het gebied van militaire steun voor de middellange en lange termijn, samenwerking voor het verstevigen van de defensie-industrie, het vergroten van de (cyber)weerbaarheid van Oekraïne en het versterken van de interoperabiliteit van het Oekraïense leger met de NAVO.

Daarnaast zijn Nederland en Oekraïne overeengekomen om samen te blijven werken aan herstel en wederopbouw, om hybride dreigingen tegen te gaan, gecommitteerd te blijven aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor alle slachtoffers van de oorlog, en in te blijven zetten op sancties om Rusland verder onder druk te zetten.

De veiligheidsovereenkomst zal binnenkort worden getekend.