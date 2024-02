Staatssecretaris Van Huffelen naar LGO Forum in Brussel

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, neemt op donderdag 29 februari in Brussel deel aan de high level ontmoeting van het Forum voor Landen en Gebieden overzee (LGO).

Het LGO Forum wordt jaarlijks gehouden en is dit jaar van 26 tot en met 29 februari. Deelnemers zijn landen en overzeese gebiedsdelen (LGO) die verbonden zijn met één van de lidstaten van de Europese Unie, vertegenwoordigers van die EU-lidstaten en leden van het Europees parlement. De zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben allemaal de status van LGO. Ze zijn dan ook met eigen delegaties in Brussel aanwezig, evenals de speciale EU gezant voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Naast Nederland zijn ook de lidstaten Frankrijk en Denemarken aanwezig met hun LGO. Er zijn in totaal 13 (ei)landen die de status hebben van LGO.

Doel van het Forum is om alle betrokken landen en gebieden bij elkaar te brengen. Het belang van verdere samenwerking tussen de overzeese gebiedsdelen en de EU staat centraal. Het gaat om het bevorderen van initiatieven die in het voordeel zijn van alle partners. Initiatieven moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling van vooral de kleine eilandstaten.

Staatssecretaris Van Huffelen houdt tijdens de high level meeting een toespraak. Hierin zal ze ingaan op het strategisch belang van de LGO voor de EU, het belang van samenwerken en van het beter toegankelijk maken van EU-fondsen voor de Caribische eilanden. Ze zal aandacht vragen voor onderwerpen die belangrijk zijn voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Zoals voedselzekerheid, connectiviteit via water, lucht, en digitaal, maar ook klimaatverandering en energie transitie.