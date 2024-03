Betere publieke dienstverlening en digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties in de Europese Unie door de Interoperable Europe Act

De Europese Raad heeft vandaag ingestemd met de Interoperable Europe Act.

Deze Europese verordening heeft als doel om de samenwerking en digitale uitwisseling tussen overheidsorganisaties in de hele EU te verbeteren. Interoperabiliteit draagt bij aan het vertrouwen in de digitale wereld en is een belangrijke waarde in de ‘Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren’. Zo zorgt de inzet van het kabinet op de Interoperable Europe Act dat burgers en bedrijven in de toekomst laagdrempeliger en sneller bediend kunnen worden bij het aanvragen van diensten. Denk daarbij aan het aanvragen van een uitkering, het registreren van een geboorte of het starten van een bedrijf, ongeacht in welk EU-land ze zich bevinden.

De verordening doet dit onder andere door het stimuleren van het delen en hergebruiken van bestaande softwareoplossingen, het afspreken van standaarden en het delen van goede voorbeelden tussen lidstaten. Zo wordt voorkomen dat in elke EU-lidstaat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Door analyses te verplichten bij nieuwe wet- en regelgeving worden interoperabiliteitsproblemen eerder in het proces gevonden, voordat wetteksten definitief zijn. Het kabinet heeft zich in het wetgevingsproces vooral sterk gemaakt voor de praktische uitvoering van de verordening.