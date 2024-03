Koning en minister-president ontvangen president Milatović van Montenegro

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte ontvangen donderdag 14 maart president Milatović van Montenegro. De Koning ontvangt president Milatović in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. Minister-president Rutte ontvangt de president daarna op het ministerie van Algemene Zaken.

Tijdens een bilateraal gesprek en een delegatielunch op het Binnenhof wordt onder meer gesproken over het verdiepen van de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Montenegro. Daarnaast komen onderwerpen als EU-uitbreiding, veiligheid en stabiliteit in de Westelijke Balkan, en actuele onderwerpen zoals de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten tijdens de ontmoeting aan bod.