Minister-president Rutte bezoekt Israël en Egypte

Minister-president Rutte brengt woensdag 13 maart een bezoek aan Israël en Egypte. Het bezoek start in de ochtend met een ontmoeting met de Israëlische minister-president Netanyahu in Jeruzalem. Later op de dag heeft minister-president Rutte in Caïro een ontmoeting met de Egyptische president al-Sisi.

Tijdens de ontmoetingen staat de situatie in het Midden-Oosten centraal. Er zal worden gesproken over de humanitaire situatie in Gaza en het belang van een onmiddellijke gevechtspauze en de vrijlating van alle gegijzelden. Ook wordt gesproken over de noodzaak om regionale escalatie te voorkomen en te komen tot een duurzame oplossing voor het conflict.

Minister-president Rutte spreekt met president al-Sisi ook over de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Egypte op het gebied van onder andere economie, groene waterstof en migratie.