Minister-president Rutte eregast bij de opening van de Leipziger Buchmesse

Minister-president Rutte is op woensdagavond 20 maart eregast bij de opening van de Leipziger Buchmesse in Duitsland. Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar onder het Motto ‘Alles ausser flach’ samen gastland van deze internationale boekenbeurs (21-24 maart). Daarmee krijgt de Nederlandstalige literatuur op deze vierdaagse beurs dit jaar extra aandacht.

Minister-president Rutte neemt tijdens zijn bezoek aan Leipzig eerst deel aan een bijeenkomst met lokale bestuurders op uitnodiging van minister-president Kretschmer van de Duitse deelstaat Saksen. Tijdens dit evenement houdt hij een korte toespraak en voert een panelgesprek over het versterken van de democratie in gemeenten met onder andere minister-president Kretschmer.

Aansluitend neemt minister-president Rutte samen met de Duitse bondskanselier Scholz, de Vlaamse minister-president Jambon en de Saksische minister-president Kretschmer deel aan de openingsceremonie van de Buchmesse in het concertgebouw Gewandhaus in Leipzig. Op het programma van deze openingsavond staat een podiumdiscussie over de relevantie van cultuur voor de democratie met minister-president Rutte, minister-president Jambon en minister-president Kretschmer.

En marge van het evenement heeft de minister-president ook een bilateraal gesprek met bondskanselier Scholz.