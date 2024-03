Minister Van Gennip: “Discriminatie van mensen met (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst moet stoppen”

Voor het eerst is grootschalig onderzoek gedaan onder Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst naar ervaren discriminatie. Hieruit blijkt dat één op de drie mensen het afgelopen jaar te maken had met discriminatie. Minister Van Gennip vindt dit onacceptabel en grijpt de Week tegen Racisme en Discriminatie aan om dit zichtbaar te maken.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een grootschalig onderzoek laten doen naar discriminatie onder Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst. De Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Fontys Pedagogiek gaven hier uitvoering aan.

Functioneren in samenleving wordt beïnvloed

Het onderzoek laat zien dat mensen van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst in dezelfde mate te maken hebben met discriminatie als mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst. Het zorgt voor gevoelens van onveiligheid, verdriet, boosheid of schaamte en beïnvloedt hun functioneren in de samenleving.

Minister Van Gennip: Voor mensen van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst zijn de resultaten van het onderzoek helaas geen verrassing. Nu is voor iedereen zichtbaar op welke schaal deze discriminatie plaatsvindt. Het zorgt voor erkenning, maar geeft vooral een opdracht aan ons als samenleving. Discriminatie moet stoppen! Of het nu gebeurt op straat, in het onderwijs of bij het vinden van werk. Niemand mag anders behandeld worden op basis van uiterlijk of herkomst.

Bewustwording creëren

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) gaat bijeenkomsten organiseren met Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst en gemeenten om lokaal bewustwording op gang te brengen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling van de onderzoekers om dialoog plaats te laten vinden over ervaren discriminatie. Daarnaast worden Nederlanders met een Aziatische herkomst mogelijk meegenomen in het eerstvolgende periodieke SCP-onderzoek naar ervaren discriminatie.

Versterken Nationaal Programma Discriminatie en Racisme

In samenwerking met de Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie wordt gekeken hoe de opbrengsten van het onderzoek en de gesprekken kunnen leiden tot een versterking van een volgend Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme.