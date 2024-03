Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor maritieme corridor naar Gaza

Nederland draagt 10 miljoen euro bij aan het hernieuwde initiatief om hulp via de zee naar Gaza te krijgen. Dat maakte minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag in Cyprus bekend bij een bezoek aan de haven van Larnaca. De bijdrage is bedoeld voor een fonds dat moet worden opgericht door de Verenigde Naties, Cyprus, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere internationale partners. Met het fonds kunnen benodigdheden worden aangekocht voor de hulpverlening aan Gaza over zee.

Minister Van Leeuwen: “De burgerbevolking van Gaza heeft snel en heel veel meer voedsel, water en medische hulp nodig. Nederland dringt bij alle partijen aan op uitbreiding van toegang over land: dat is de meest effectieve en efficiënte manier om grote hoeveelheden hulp Gaza in te krijgen. Zolang dat niet voldoet, blijven we alle mogelijkheden onderzoeken. We dragen al bij met luchtdroppings, en nu dus ook aan hulp via zee.”

De minister bezocht naast de haven ook de plek waar hulpgoederen kunnen worden geïnspecteerd voor ze met instemming van Israël worden ingeladen in schepen. Verder sprak hij met vertegenwoordigers van het centrum dat de hulpbijdragen van alle landen zal coördineren. “Heel belangrijk om hier van de Cypriotische autoriteiten en andere partners te horen hoe de oprichting van de corridor verloopt en tegen welke knelpunten zij in de praktijk aanlopen”, aldus de minister.

Het kabinet zegde sinds het begin van het conflict in Gaza € 56 miljoen extra toe voor humanitaire hulp aan Gaza. Die steun komt bovenop de jaarlijkse steun van € 51 miljoen die Nederland voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp aan de Palestijnen heeft uitgetrokken. Verder draagt Nederland via structurele bijdragen aan VN-organisaties en het Rode Kruis indirect bij aan hun inzet in Gaza.