Minister-president Rutte bezoekt Litouwen

Minister-president Rutte reist dinsdag 2 april naar Litouwen voor een bezoek aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht, een ontmoeting met president Nausėda en een Europees werkdiner op uitnodiging van de voorzitter van de Europese Raad, Michel.

Op de militaire basis in Rukla bezoekt minister-president Rutte de Nederlandse militairen die een bijdrage leveren aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence. De ruim 270 Nederlandse militairen maken deel uit van een multinationale bataljon dat onder Duitse leiding staat.

In Vilnius wordt minister-president Rutte ontvangen door president Nausėda. Tijdens de ontmoeting spreken zij onder meer over de militaire samenwerking tussen Nederland en Litouwen en actuele Europese onderwerpen als de oorlog in Oekraïne en het EU-uitbreidingsproces.

Het bezoek aan Litouwen wordt afgesloten met een Europees werkdiner op uitnodiging van de voorzitter van de Europese Raad, Michel. Het diner staat in het teken van de Europese strategische agenda.