Benoeming burgemeester Heemstede

F. (Falgun) Binnendijk is benoemd tot burgemeester van de gemeente Heemstede. De benoeming gaat in op 16 april 2024.

De heer Binnendijk (39 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Castricum.

Tot 9 maart 2024 was Astrid Nienhuis (VVD) (waarnemend) burgemeester van Heemstede.