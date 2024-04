Bedrijven en minister naar grootste technologische beurs Hannover Messe

De nieuwste technologische innovaties in de (maak)industrie op het gebied van ICT, hightech materialen, mobiliteit, halfgeleiders en energie-infrastructuur staan jaarlijks centraal op de Hannover Messe. Nederlandse ondernemers van mkb tot grootbedrijf nemen ook dit jaar (22-26 april 2024) deel aan de grootste wereldwijde vakbeurs. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bezoekt het internationale evenement in de Duitse stad op maandag 22 april.

De innovatieve Nederlandse ondernemers zijn te vinden in twee paviljoens. Eén is specifiek gericht op startups en één is voor de al gevestigde maakindustrie bedrijven en -organisaties. Minister Adriaansens bezoekt en ondersteunt deze Nederlandse (hightech-)bedrijven die op de Hannover Messe nieuwe samenwerkingen aangaan met andere bedrijven en investeerders. De minister is ook de gastvrouw van een groot ronde tafel-overleg tussen Nederlandse en Duitse topondernemers over de Europese concurrentiepositie, innovatiesamenwerking, economische veiligheid en heeft diverse gesprekken met Duitse bedrijven, kennisinstellingen en politici.



De Hannover Messe bestaat sinds 1947 en trok vorig jaar ruim 130.000 bezoekers uit meer dan zeventig landen. Meer dan 4.000 bedrijven zijn in totaal aanwezig op de beurs waar afspraken worden gemaakt over samenwerkingen en over investeringen in innovatieve producten en diensten.

Selectie programma minister Adriaansens (EZK), Hannover Messe 2024

Maandag 22 april, vanaf 11:00 uur

Ronde Tafelgesprek bedrijfsleven Nederland-Duitsland;

Opening NL High Tech Paviljoen en bezoek verschillende bedrijven in het paviljoen (Hal 8);

Bezoek NL startups en scale-ups Paviljoen (Hal 17);

Gesprek met minister Olaf Lies (Economie, Duitse deelstaat Nedersaksen)