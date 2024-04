Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in

De sluiting van het Groningenveld gaat per 19 april 2024 definitief in. Woensdag 17 april 2024 heeft de Koning de wet ondertekend en vandaag is deze gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee komt de gaswinning definitief ten einde.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Na jarenlange inzet van vele Groningers is de sluiting een feit. Eindelijk is er zekerheid. We hebben woord gehouden aan Groningers. De gaskraan in Groningen is dicht en blijft dicht. Dat betekent niet dat alle ellende is opgelost, maar wel dat de bron van ellende stopt.”