Veiliger onderweg door een slimmere auto

Dankzij slimmer gebruik van informatie, kunnen auto’s steeds meer. Daarom gaat Nederland een samenwerking aan met de Zuid-Koreaanse automerken Kia en Hyundai. Samen gaan we kijken wat er mogelijk is om auto’s nog veiliger en duurzamer te maken.

Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het beschikbaar maken van mobiliteitsdata. Denk bijvoorbeeld aan informatie over waar scholen staan, waar milieuzones starten en wat de snelheidslimieten zijn voor allerlei wegen.

Omdat Nederland die data zo goed op orde heeft, gaan Kia en Hyundai in ons land nieuwe functies lanceren. De autofabrikanten zullen die functies ontwikkelen, Nederland kan wel meedenken over wat er gewenst is om auto’s veiliger en duurzamer te maken. Een paar voorbeelden:

Kia en Hyundai gaan de data van de matrixborden boven snelwegen gebruiken om weggebruikers te informeren over de actuele maximumsnelheden en de afsluiting of openstelling van rijstroken.

Ook zullen de fabrikanten de in Nederland beschikbare data gebruiken om de auto’s waarschuwingen te laten geven voor naderende ambulances en bij het naderen van schoolzones.

Verder wordt onderzocht of de batterij van een elektrische auto als tijdelijke opslaglocatie kan worden gebruikt bij de stroomvoorziening van huizen.

Daarnaast wordt gekeken of en hoe er in auto’s een systeem kan worden gebouwd waardoor deze zichzelf kan aanmelden om toegang te krijgen tot een beperkt toegankelijk gebied. Zodat bijvoorbeeld een paaltje automatisch naar beneden gaat als nood- of hulpverkeer erdoorheen moet.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Een auto die piept als je achteruitrijdt en te dicht bij een boom komt. Een auto die alarm slaat als je je gordel niet om hebt. Onze auto’s zorgen er steeds meer voor dat we veilig van A naar B komen. Nederland heeft de informatie over onze wegen enorm goed op orde, en die data kunnen fabrikanten gebruiken om auto’s nóg veiliger en duurzamer te maken. Mooi om te zien dat Kia en Hyundai die handschoen graag oppakken, ik ben enorm benieuwd hoe auto’s hierdoor de komende jaren worden verbeterd.”

Samenwerken met navigatie- en autofabrikanten

Vandaag heeft Nederland de intentieverklaring ondertekend in Zuid-Korea. De data die Kia en Hyundai gaan gebruiken, zijn overigens beschikbaar voor alle navigatie- en autofabrikanten. De samenwerking is dus niet exclusief, andere fabrikanten kunnen ook inspringen. Er staat ook geen financiële vergoeding tegenover.

De overeenkomst is een opvolging van het eerdere project Safety Priority Services, waarbij verschillende navigatie- en autofabrikanten hebben gezorgd dat hun gebruikers een seintje krijgen wanneer ze een potentieel gevaarlijke situatie naderen, bijvoorbeeld als ze snel een file naderen of er een ambulance met zwaailicht in hun nabijheid is.