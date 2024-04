Wetgeving verkoopverbod tabak en vapes supermarkten afgerond

De wetgeving die nodig is om het verbod op de verkoop van tabak en vapes in supermarkten juridisch goed te regelen is afgerond. Publicatie in het Staatsblad van het laatste onderdeel heeft op 15 april 2024 plaatsgevonden. Dat betekent dat het verbod definitief ingaat op 1 juli 2024. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Flinke afname verkooppunten

Staatssecretaris Van Ooijen: “De rookvrije generatie komt met het verkoopverbod in supermarkten weer een belangrijke stap dichterbij omdat beginnen met roken door jongeren moeilijker wordt. Stoppen met roken en het volhouden daarvan wordt makkelijker.

Per saldo betekent deze maatregel dat het aantal verkooppunten van rookwaren in Nederland flink afneemt van zo’n 10.000 naar circa 4.400. En dat is heel goed nieuws als je bedenkt dat roken in Nederland nog steeds leidt tot zo’n 19.000 doden en heel veel ziekte en persoonlijk leed. Elk jaar weer.”

Stapsgewijs naar alleen tabaksverkoop in speciaalzaken

In 2023 is het online verkoopverbod ingevoerd voor tabaksproducten en vapes. Dit jaar komt het verkoopverbod in supermarkten daar bovenop. In 2030 komt er een einde aan tabaksverkoop bij benzinepompen. Sigaretten mogen dan alleen nog maar in speciaalzaken en zogenaamde gemakswinkels worden verkocht. Vanaf 2032 mogen alleen tabaksspeciaalzaken nog tabak verkopen.