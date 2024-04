Extra aandacht voor agressie en aangiftebeleid in zorg en welzijn

Agressie tegen medewerkers in zorg en welzijn is onacceptabel, maar komt helaas veel te vaak voor. Het is belangrijk om aangifte te doen; dit is EEN van de dingen die je kunt doen en het geeft een krachtig signaal af voor zowel dader als medewerker. Dit wordt echter nog weinig gedaan. Het ministerie van VWS organiseert daarom vanaf 22 april 2024 tien regionale bijeenkomsten over het thema ‘Agressie en Aangifte’ in de zorg en welzijn.

Het doel van de bijeenkomsten is het vergroten van aangiftebereidheid. Medewerkers uit zorg- en welzijnsorganisaties die zich bezighouden met dit thema binnen hun organisaties worden aangespoord zich voor deze bijeenkomsten op te geven. Werkgevers hebben namelijk een belangrijke rol waar het gaat om preventie en normstelling. Maar ook bij het doen van aangifte.

Agressie in Zorg en Welzijn: niet acceptabel!

Minister Helder: ”Agressie tegen medewerkers in zorg en welzijn is volstrekt onacceptabel. Werknemers hebben recht op een veilige werkplek. We moeten er met z`n allen voor zorgen dat zorgmedewerkers zich veilig voelen en blijven kiezen om in de zorg te werken. Dat verdienen ze, en in tijden van schaarste is het ook hard nodig.”

Tijdens deze bijeenkomsten delen experts van politie en het OM informatie en handige tips over het doen van aangifte als medewerkers te maken krijgen met agressie. Ook worden goede voorbeelden uit het veld gedeeld, waaronder een best practice over de succesvolle aanpak rondom incidentmeldingen en aangifte. Tenslotte gaan de sprekers met de aanwezigen in gesprek.

Dit thema en de bijeenkomsten worden ondersteund vanuit het programma “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn” (TAZ). De eerste bijeenkomst vond plaats op maandag 22 april in de regio Limburg. Er volgen nog negen bijeenkomsten, verspreid over het land. Opgeven kan via Regionale bijeenkomsten Agressie en Aangifte Zorg & Welzijn. Na registratie wordt er meer informatie over de bijeenkomst in de desbetreffende regio opgestuurd zodra deze gepland is.