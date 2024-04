Nieuwe burgemeester in Westerveld

J. (Jouke) Spoelstra is benoemd tot burgemeester van de gemeente Westerveld. De benoeming gaat in op 15 mei 2024.

De heer Spoelstra (34 jaar) is lid van het CDA. Hij was tot 4 april 2024 wethouder in de gemeente Achtkarspelen.

Op dit moment is Rikus Jager (CDA) burgemeester van Westerveld.