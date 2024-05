32 Europese landen tekenen voor bescherming van lhbtiq+ mensenrechten

Minister Dijkgraaf: “We zien dat de acceptatie van lhbtiq+ personen een pas op de plaats lijkt te maken en tegelijkertijd dat de groep die gelijke rechten voor lhbtiq+ personen niet accepteert, luider wordt. Zowel in Nederland als in andere Europese landen. Daar maak ik mij zorgen over. Ik vind dat we nadrukkelijker moeten blijven opstaan voor de bescherming van deze fundamentele mensenrechten, zeker in tijden waarin polariserende stemmen de boventoon lijken te voeren. Dat maakt deze ministeriële verklaring, waar 32 Europese landen achterstaan, zeer waardevol.”