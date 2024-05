Nieuwe burgemeester in Mook en Middelaar

I.M. (Inge) van Dijk is benoemd tot burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar. De benoeming gaat in op 4 juni 2024.

Mevrouw Van Dijk (39 jaar) is lid van de VVD.

Zij is momenteel raadsgriffier in de gemeente Zevenaar.



Op dit moment is Willem Gradisen (PvdA) burgemeester van Mook en Middelaar.