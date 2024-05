Vivianne Heijnen draagt taken over aan Mark Harbers

Met ingang van zaterdag 25 mei gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat met zwangerschapsverlof. Gelet op de fase waarin de formatie van een nieuw kabinet zich momenteel bevindt, komt er geen nieuwe tijdelijke bewindspersoon. Minister Harbers (IenW) neemt de taken van Heijnen over.

Vivianne Heijnen: “Ik kijk met veel plezier terug op een mooie periode als staatssecretaris van IenW. Met een ontzettend brede portefeuille, die bijna altijd raakt aan de dagelijkse praktijk van heel veel mensen. Ik ben blij met wat we voor elkaar hebben gekregen: of het nu gaat om een gezonde leefomgeving of de stappen naar een circulaire economie. De aanpak van vervoersarmoede, het begin van de Lelylijn en natuurlijk de daadwerkelijke start van de Drielandentrein. Ik draag nu al deze mooie en belangrijke onderwerpen vol vertrouwen over aan Mark Harbers, in afwachting van een nieuw kabinet.”