Ondertekening samenwerkingsovereenkomst gebruik hoogwaardig bosplantsoen

Op 22 mei hebben Boom en Heesterzaden Bedrijven (BoHeZa), de LTO Cultuurgroep Bos & Haagplantsoen, Staatsbosbeheer en Treeport Zundert de samenwerkingsovereenkomst Gebruik hoogwaardig bosplantsoen ondertekend. De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan de wens van de 4 partijen om in gezamenlijkheid te zorgen voor hoogwaardig bosplantsoen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deze samenwerkingsovereenkomst gefaciliteerd.

Belang samenwerking

In de komende 10 jaar is veel hoogwaardig bosplantsoen nodig voor het behalen van de doelen van de Nederlandse Bossenstrategie en Europese ambities voor het bos. Bosplantsoen is een combinatie van boom- en struikvormend plantmateriaal. Door bosplantsoen aan te planten ontstaat een bosachtig geheel. Volgens een eerste schatting gaat het voor het Nederlandse bos en landschap om circa 160 miljoen bomen en struiken. Voor de binnenlandse vraag betekent dit al een schaalvergroting met een factor 8. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de mogelijke vraag naar hoogwaardig bosplantsoen vanuit omringende Europese landen. Om dit proces in goede banen te kunnen leiden is coördinatie, afstemming en goede samenwerking tussen betrokken partijen nodig.

Overeenkomst op hoofdlijnen

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het delen van kennis en inzicht, elkaar advies geven en het nemen van gezamenlijke besluiten ten aanzien van beschikbaarheid van zaden en stekken. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de oprichting van een overleg dat 4 keer per jaar gaat plaatsvinden. In het overleg wordt gesproken over beschikbaarheid van zaden en stekken in het komende oogstjaar. Ook de behoefte voor de lange termijn en een eventuele opschaling van oogst wordt besproken. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat voldaan kan worden aan de binnenlandse vraag van bosplantsoen en tegelijkertijd een belangrijke rol kan worden vervuld in de export. Vertrouwen, transparantie, complementariteit en coöperatie zijn leidend voor de samenwerking. De overeenkomst is een voorbeeld in het licht van publiek-private samenwerking.

Opstellen jaarverslag

De 4 partijen stellen jaarlijks een gezamenlijk jaarverslag op. Het jaarverslag bevat onder andere een prijslijst met indexeringen en de aanvankelijke oogstprognose en de ontwikkeling daarvan. Het jaarverslag geeft inzicht in ervaringen en prestaties van lopende zaken. Daarnaast geeft het jaarverslag een inschatting in wat nodig is voor opschaling van productie in verband met de Nederlandse Bossenstrategie. De inhoud van het jaarverslag wordt jaarlijks besproken met het ministerie van LNV. Indien nodig sluit ook het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) aan bij dit gesprek.