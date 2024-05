Tweede fase sociale woningbouwproject Under the Hill officieel opgeleverd op Saba

Vandaag opende staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) het sociale woningbouwproject Under the Hill-2 op Saba. Dit project bestaat uit drie gebouwen met 18 woningen van 1, 2 en 3 slaapkamers.

Staatssecretaris van Huffelen over Under the Hill-2: “Dit project laat zien dat het mogelijk is om betaalbare sociale huurwoningen te bouwen op Saba. Met commitment en volharding is het gelukt om een zeer steile heuvel te transformeren in een nieuw thuis voor mensen die dringend behoefte hebben aan een betaalbare woning. Under the Hill-2 biedt perspectief voor mensen op Saba. Het laat zien hoeveel een samenwerking tussen enthousiaste partijen kan opleveren. Een mooi resultaat op een prachtige locatie! ”

Samenwerking bij de bouw

De 18 sociale huurwoningen zijn gebouwd in opdracht van het Openbaar Lichaam Saba (OLS) en de woningcorporatie Bazalt Wonen. Dankzij een EU-subsidie zijn de weg en de keermuur bij de woningen gerealiseerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunde het project financieel voor de afbouw van de woningen. Het Openbaar Lichaam Saba leverde 18.000 m2 overheidsgrond voor de bouw.

50 extra sociale huurwoningen

In totaal bestaat het Under the Hill-project nu uit 38 woningen: 20 in fase één en 18 vandaag opgeleverde woningen in fase twee. Het totale aantal van 38 woningen wordt aangevuld met nog eens 50 betaalbare woningen. Dit is in een Letter of Intent tussen staatssecretaris Alexandra van Huffelen, het Bestuurscollege, Bazalt Wonen en de lokale sociale huisvestingsorganisatie OYOHF afgesproken.

Beleidsagenda Caribisch Nederland

Schaarste, gestegen prijzen en groei van de bevolking zorgen ervoor dat een betaalbare huur- of koopwoning voor steeds minder mensen in Caribisch Nederland vanzelfsprekend is. Samen met de eilanden is daarom een beleidsagenda opgesteld om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken en de leefomgeving op de eilanden te beschermen. Deze is op 22 januari 2023 gepubliceerd. Lees op de dossierpagina meer over de beleidsagenda.

