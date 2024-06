€ 10 miljoen (extra) beschikbaar voor taallessen aan ontheemden uit Oekraïne

Het kabinet stelt € 10 miljoen extra beschikbaar voor taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is een aanvulling op de € 15 miljoen die in 2023 ter beschikking is gesteld en de 2 miljoen die in 2024 beschikbaar wordt gesteld door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeenten kunnen hiermee ontheemden uit Oekraïne ook in 2025 op een laagdrempelige manier blijven ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Het leren van de taal helpt hen om passend werk te vinden waarvoor zij in Oekraïne zijn opgeleid. Ook helpt het spreken van de taal met het leggen van contacten in de buurt en meedoen in de samenleving.

Van Gennip: “Veel Oekraïners hebben ondanks de zware omstandigheden in Oekraïne hier in Nederland hun leven opgepakt en werk gevonden. Dat is een buitengewone prestatie. Ook waardeer ik het zeer dat veel werkgevers hun deuren hebben geopend voor deze mensen en dat gemeenten en vrijwilligers taallessen aanbieden. We zien nu dat bij Oekraïners de behoefte groeit om werk te vinden op hun eigen niveau en het goed leren van de Nederlandse taal helpt daarbij. Daarom ondersteunen we gemeenten extra met het doorzetten van de taallessen.”

De Europese Commissie heeft op 11 juni het voorstel gedaan om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met nog een jaar te verlengen. Naar verwachting volgt eind deze maand definitieve besluitvorming hierover. Het kabinet heeft alvast vooruitgekeken naar de mogelijkheden voor ontheemden uit Oekraïne om deel te nemen aan onze maatschappij. De investering op taalonderwijs is onderdeel van een breder pakket.