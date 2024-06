John Soliano nieuwe Gezaghebber van Bonaire

De heer J.R.E. (John) Soliano wordt de nieuwe gezaghebber van Bonaire. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft hem in de ministerraad voorgedragen voor benoeming.

John Soliano (52) is geboren op Bonaire en is sinds 2024 directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Hij was van 2022 tot 2024 zelfstandig adviseur op het gebied van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, leiderschap en deugdelijk bestuur. Daarvóór werkte hij onder meer 6 jaar als manager bij de Orco Bank Bonaire en was van 2012 - 2016 als directeur verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Bonaire Holding Maatschappij (BHM). Hij bekleedde diverse functies als interimmanager en manager human resources bij onder meer het Bonairiaanse telecombedrijf (Telbo N.V.) en het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).

De heer Soliano studeerde Personeel en Arbeid aan de Hogeschool West Brabant en behaalde aan de University of the West of England zijn Masters of Arts in Managing Human Resources.

De benoeming van de heer Soliano als gezaghebber van Bonaire gaat in op 1 augustus 2024.